Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса

Он заболел перед матчем Лиги Европы.

Златан Ибрагимович. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Футбол
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Вчера 23:50
Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович сообщил, что вылечился от коронавируса, сообщает "Р-Спорт".

Ибрагимович сдал положительный тест 24 сентября перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимт".

"Чувствую себя лучше. Медицинские службы в курсе, карантин закончен. Могу выйти", - написал Ибрагимович в социальных сетях.

Добавим, что в Италии началась вторая волна заболевания коронавирусом. Уже подтверждены случаи заболевания в нескольких итальянских клубах - в "Интере", "Милане", "Ювентусе" и других. 
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Футбол
0
Вчера 23:50
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