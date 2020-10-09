Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан
" Златан Ибрагимович
сообщил, что вылечился от коронавируса, сообщает "Р-Спорт
".
Ибрагимович сдал
положительный тест 24 сентября перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимт".
"Чувствую себя лучше. Медицинские службы в курсе, карантин закончен. Могу выйти", - написал Ибрагимович в социальных сетях.
Добавим, что в Италии началась вторая волна заболевания коронавирусом. Уже подтверждены
случаи заболевания в нескольких итальянских клубах - в "Интере", "Милане", "Ювентусе" и других.