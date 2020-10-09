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Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса

Он заболел перед матчем Лиги Европы.

Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса
Златан Ибрагимович. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Футбол
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Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович сообщил, что вылечился от коронавируса, сообщает "Р-Спорт".

Ибрагимович сдал положительный тест 24 сентября перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимт".

"Чувствую себя лучше. Медицинские службы в курсе, карантин закончен. Могу выйти", - написал Ибрагимович в социальных сетях.

Добавим, что в Италии началась вторая волна заболевания коронавирусом. Уже подтверждены случаи заболевания в нескольких итальянских клубах - в "Интере", "Милане", "Ювентусе" и других. 

 

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Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК

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