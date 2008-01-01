"Аль-Айн" без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива

Казахстанского футболиста вызвали в сборную на матчи Лиги наций.

Фото: ФК "Аль-Айн" ©
Новости спорта Футбол
0
Вчера 23:18
Футбол. Зарубежные чемпионаты
Раунд 1
Аль-Айн - Хаур-Факкан 2:4
Клуб капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана "Аль-Айн" из ОАЭ не смог выйти в четвертьфинал Кубка Арабского залива, передает корреспондент Vesti.kz.

"Аль-Айн" в 1/8 финала встречался с "Хаур-Факканом". В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыли гости - Куам Отон точно пробил по воротам. Но перед перерывом Мохаммед Абдулрахман сравнял счет.

Во втором тайме было забито четыре мяча. Не успела начаться вторая половина, как за минуту "Хаур-Факкан" забил дважды усилиями Жунинью и Омара Жумы. Рафаэл Перейра сократил счет до минимума, но Рамон поставил победную точку. 4:2 - в пользу "Хаур-Факкана". 

Добавим, что Бауыржан Исламхан был вызван в состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций против Албании и Беларуси. Но 9 октября стало известно, что он получил травму на тренировке.
Метки:
Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу
Футбол
0
Вчера 23:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»