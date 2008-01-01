"Аль-Айн" без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива

Клуб капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана
"Аль-Айн" из ОАЭ не смог выйти в четвертьфинал Кубка Арабского залива, передает корреспондент Vesti.kz
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"Аль-Айн
" в 1/8 финала встречался с "Хаур-Факканом". В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыли гости - Куам Отон точно пробил по воротам. Но перед перерывом Мохаммед Абдулрахман сравнял счет.
Во втором тайме было забито четыре мяча. Не успела начаться вторая половина, как за минуту "Хаур-Факкан" забил дважды усилиями Жунинью и Омара Жумы. Рафаэл Перейра сократил счет до минимума, но Рамон поставил победную точку. 4:2 - в пользу "Хаур-Факкана".
Добавим, что Бауыржан Исламхан был вызван в состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций против Албании и Беларуси. Но 9 октября стало известно, что он получил
травму на тренировке.