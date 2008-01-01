Испанским клубам запретят пускать болельщиков на матчи Лиги чемпионов

Такое решение приняло правительство страны.

Фото: РИА Новости ©
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Сегодня 22:04
Правительство Испании не намерено открывать допуск зрителей на трибуны на домашних матчах испанских футбольных клубов в Лиге чемпионов, сообщает Marca.

Как отмечает издание, правительство обратилось в письме к главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, в котором сообщило, что исключает возможность открытия стадионов для широкой публики. "Маловероятно, что наша позиция изменится в текущем году", - говорится в письме.

На групповом этапе Лиги чемпионов Испанию представят мадридский "Реал", "Барселона", "Севилья", которая сыграет в группе с "Краснодаром", и мадридский "Атлетико", являющийся соперником московского "Локомотива".

Ранее УЕФА принял решение, что с октября на турнирах под эгидой организации допускается присутствие зрителей на трибунах в ограниченном количестве - до 30% от общей вместимости стадионов. Окончательное решение принимается в соответствии с нормами, установленными местными властями с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Футбол
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Сегодня 22:04
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