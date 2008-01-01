Казахстанский футболист помог своей команде отобрать очки у лидера ФНЛ

Выступающий за "СКА-Хабаровск
" в ФНЛ казахстанский футболист Арман Кенесов
помог своей команде в 14-м туре чемпионата отобрать очки у лидера сезона - "Оренбурга", передает корреспондент Vesti.kz
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Игравший дома "Оренбург" считался фаворитом, и на уже на 8-й минуте открыл счет. Но спустя пять минут гости сравняли счет усилиями Кирилла Большакова. В начале второго тайма Алексей Скворцов снова вывел вперед хозяев поля. Но на 83-й минуте Дмитрий Барков помог "СКА-Хабаровску" во второй раз сравнять счет. Итог - 2:2.
Арман Кенесов начал матч на скамейке запасных, но на 80-й минуте он заменил Андрея Батютина. А спустя три минуты команда казахстанца сравняла счет.
"Оренбург", несмотря на потерю очков, остался на первом месте в чемпионате, набрав 30 баллов. У "СКА-Хабаровска" 18 очков и 12-е место в турнирной таблице.