Казахстанский футболист помог своей команде отобрать очки у лидера ФНЛ

Он вышел на замену во втором тайме.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск" ©
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Оренбург - СКА-Хабаровск 2:2
Выступающий за "СКА-Хабаровск" в ФНЛ казахстанский футболист Арман Кенесов помог своей команде в 14-м туре чемпионата отобрать очки у лидера сезона - "Оренбурга", передает корреспондент Vesti.kz

Игравший дома "Оренбург" считался фаворитом, и на уже на 8-й минуте открыл счет. Но спустя пять минут гости сравняли счет усилиями Кирилла Большакова. В начале второго тайма Алексей Скворцов снова вывел вперед хозяев поля. Но на 83-й минуте Дмитрий Барков помог "СКА-Хабаровску" во второй раз сравнять счет. Итог - 2:2.

Арман Кенесов начал матч на скамейке запасных, но на 80-й минуте он заменил Андрея Батютина. А спустя три минуты команда казахстанца сравняла счет. 

"Оренбург", несмотря на потерю очков, остался на первом месте в чемпионате, набрав 30 баллов. У "СКА-Хабаровска" 18 очков и 12-е место в турнирной таблице. 
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Футбол
0
Сегодня 21:18
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