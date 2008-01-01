Криштиану Роналду отказался уходить на самоизоляцию и устроил скандал руководству "Ювентуса"

В туринском клубе есть случаи заражения коронавирусом.

Криштиану Роналду. Фото: Sportbox.ru ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 20:15
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен карантинными мерами, принятыми в клубе перед матчами сборных, сообщает "Чемпионат".

Как пишут итальянские СМИ, после того как у двух работников "старой синьоры" был выявлен коронавирус, футболистов решили на несколько дней изолировать в отеле возле базы. К тому моменту они два раза прошли тесты, которые показали отрицательный результат. Однако по протоколу игрокам необходимо было провериться в третий раз спустя несколько дней.

Роналду отказался от изоляции, поскольку не желал пропускать товарищеский матч сборной Португалии с Испанией (0:0), в котором в итоге принял участие.

Более того, Криштиану устроил скандал, повысив голос на руководителей клуба в присутствии партнеров по команде. После инцидента ряд других игроков, среди которых Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Данило, Родриго Бентанкур и Мерих Демирал, взяли пример с 35-летнего форварда и отправились в расположение своих сборных.

Добавим, что во время товарищеской игры против Испании дом Криштиану Роналду в Мадейре обворовали.  
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Роналду Криштиану Ювентус
Футбол
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Сегодня 20:15
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