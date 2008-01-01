Московский "Спартак" возьмет в аренду чемпиона Англии

Команда Доменико Тедеско находится среди лидеров РПЛ.

Виктор Мозес. Фото: Eurosport.com ©

Новости спорта Футбол 0 Сегодня 18:57

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в "Спартаке", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, пишет "Чемпионат".



По информации источника, в ближайшие несколько дней 29-летний нигериец пройдет медицинское обследование, после чего станет игроком "красно-белых".



В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский "Интер" на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.



Ранее футболист выступал за "Кристал Пэлас", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Фенербахче" и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.



После 10 туров, набрав 21 очко, "Спартак" занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у "Зенита", который лидирует в первенстве.

