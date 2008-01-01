Минус 45 миллионов и трансферный бан. Хорватский футболист через ФИФА выиграл дело против "Кайсара"

Он отказался пойти на понижение зарплаты.

Иван Пешич. Фото: ФК "Кайсар" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 15:54
Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет, бывший нападающий "Кайсара" Иван Пешич выиграл дело против клуба. Кызылординцы обязаны заплатить ему компенсацию в размере 45 миллионов тенге за разрыв контракта в одностороннем порядке без веских причин. 

Весной во время карантина Пешич отказался идти на понижение зарплаты, за что клуб разорвал с ним контракт. Но футболист нанял адвокатов, подал жалобу в ФИФА и выиграл дело. "Кайсару" также грозит запрет на трансферы.

И это не все. Как пишет Кожахмет, аналогичные дела еще двух бывших игроков  "Кайсара" ждут своего решения. Жалобы подали защитник Алексей Шумских и голкипер Александр Григоренко. У Шумских ситуация схожа с Пешичем, а Григоренко ушел по решению главного тренера Стойчо Младенова.

Об уходе из "Кайсара" Пешич объявил 15 мая. За команду Младенова он успел сыграть в трех официальных матчах.

Для Пешича "Кайсар" стал второй командой в КПЛ. В 2019 году он выступал за "Шахтер", в котором провел 33 матча в чемпионате и забил восемь голов.
Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020
Футбол
2
Сегодня 15:54
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