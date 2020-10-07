Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов

Инцидент произошел после матча АПЛ с "Арсеналом".

Мохамед Салах. Фото: Eurosport.com©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 14:51
Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах прогнал хулиганов, которые приставали к бездомному. Момент попал на камеры, сообщает "Р-Спорт".

Инцидент случился 28 сентября, когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского "Арсенала". Нападающий увидел, как подростки-хулиганы оскорбляют бездомного, и не смог пройти мимо. Салах отогнал нарушителей спокойствия, после чего пожертвовал пострадавшему 100 фунтов.

В текущем сезоне английской премьер-лиги Мохаммед Салах провел четыре матча, в которых отметился пятью голами. В четвертом туре АПЛ "Ливерпуль" потерпел сенсационное разгромное поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:7.
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Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ
Футбол
0
Сегодня 14:51
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