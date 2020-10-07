Мохаммед Салах защитил бездомного от хулиганов

Нападающий "Ливерпуля
" Мохаммед Салах
прогнал хулиганов, которые приставали к бездомному. Момент попал на камеры, сообщает "Р-Спорт
".
Инцидент случился 28 сентября, когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского "Арсенала". Нападающий увидел, как подростки-хулиганы оскорбляют бездомного, и не смог пройти мимо. Салах отогнал нарушителей спокойствия, после чего пожертвовал пострадавшему 100 фунтов.
В текущем сезоне английской премьер-лиги Мохаммед Салах провел четыре матча, в которых отметился пятью голами. В четвертом туре АПЛ "Ливерпуль" потерпел
сенсационное разгромное поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:7.