"Рассчитываем на победу". Защитник "Ромы" поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в Лиге наций

Балканская сборная испытывает проблемы с составом из-за коронавируса.

Марош Кумбулла. Фото: KazFootball.kz ©
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Сегодня 12:40
Защитник сборной Албании и итальянской "Ромы" Мараш Кумбулла рассказал о предстоящем матче против Казахстана в Лиге наций. Игра пройдет 11 октября в Алматы, сообщает KazFootball.kz.

Целый ряд основных игроков албанской сборной не сможет сыграть против Казахстана:

"Фактически это потеря, потому что они основные игроки и имеют опыт игры за сборную. Но я считаю, что даже у этих молодых игроков, которые пришли вместе со мной, есть характер и качество, чтобы выйти на этот матч", - сказал Кумбулла.

По его словам, сборная Албании всегда выходит на поле, чтобы победить.

"Мы думаем об игре с Казахстаном, потому что это первый матч. Я просто рассчитываю на победу, хорошую игру и ничего больше. Даже тренер мало говорит о других матчах, основное внимание уделяется Казахстану, затем мы думаем о Литве", - подытожил футболист.

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Албания
Футбол
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Сегодня 12:40
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