"Рассчитываем на победу". Защитник "Ромы" поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в Лиге наций

Защитник сборной Албании
и итальянской "Ромы" Мараш Кумбулла
рассказал о предстоящем матче против Казахстана в Лиге наций
. Игра пройдет 11 октября в Алматы, сообщает KazFootball.kz
.
Целый ряд основных игроков албанской сборной не сможет
сыграть против Казахстана:
"Фактически это потеря, потому что они основные игроки и имеют опыт игры за сборную. Но я считаю, что даже у этих молодых игроков, которые пришли вместе со мной, есть характер и качество, чтобы выйти на этот матч", - сказал Кумбулла.
По его словам, сборная Албании всегда выходит на поле, чтобы победить.
"Мы думаем об игре с Казахстаном, потому что это первый матч. Я просто рассчитываю на победу, хорошую игру и ничего больше. Даже тренер мало говорит о других матчах, основное внимание уделяется Казахстану, затем мы думаем о Литве", - подытожил футболист.
Сборная Албании из-за коронавируса не может рассчитывать на нескольких игроков основы. Сборная Казахстана
также по этой причине потеряла
защитника Яна Вороговского
.