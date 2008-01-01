Пол Эшуорт уволен из "Астаны" - инсайдер

5 октября его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана" ©
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Сегодня 12:02
Исполнительный директор ФК "Астана" Пол Эшуорт уволен из клуба. С сентября он также выполнял обязанности главного тренера, но после разгромного поражения в КПЛ от "Кайрата" появилась информация о том, что команда ищет нового тренера. А 7 октября англичанин был уволен и с основной должности. Об этом в своем телеграмм-канале Kozhakhmet_inside сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Пол Эшуорт уволен из "Астаны". Позавчера его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера, а сегодня и с позиции исполнительного директора", - написал Кожахмет.

Добавим, что, исполняя обязанности главного тренера команды, Эшуорт сначала вылетел из Лиги Европы от скромного клуба из Черногории, а затем со счетом 0:3 проиграл главному конкуренту в борьбе за чемпионство - "Кайрату".
Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Эшуорт Пол
Футбол
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