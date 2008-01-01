Занимался борьбой и хотел стать актером. Несколько фактов о новичке "Кайрата" Алыкулове, организовавшем разгром "Астаны"

Он поучаствовал во всех голах.

Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат" ©
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Сегодня 11:10
В издании Limon.kg вышел материал с интересными фактами о полузащитнике алматинского "Кайрата" Гулжигите Алыкулове

Так, выяснилось, что отец Гулжигита был юмористом, а мама - домохозяйка. Сам парень занимался дзюдо и борьбой. Его брат также играл в футбол. Еще футболист хотел научиться играть на гитаре и пианино, чтобы стать актером. Вот еще несколько фактов об Алыкулове:

- любимый игрок Гулжигита родом из Кыргызстана, это левый полузащитник Мирлан Мурзаев, на позиции которого он и играл;

- воспитанник футбольной команды "Дордой", за которую выступал с 2011 по 2017 год;

- в 2017-2018 годах выступал в системе турецкого клуба "Антальяспор";

- в национальной сборной Кыргызстана дебютировал 11 июня 2019 года в матче против Палестины;

- зарубежная команда, за которую он болеет или следит, это чемпионаты Испании и Англии. В Ла Лиге ему нравится "Барселона", а в АПЛ - "Челси".

Добавим, что в матче КПЛ против "Астаны" Алыкулов поучаствовал во всех трех голах своей команды. Сначала забил, потом отдал голевую передачу на Айбола Абикена, а в третьем голе после прострела Алыкулова Урош Радакович подправил мяч в свои ворота.
Метки:
Кайрат ФК Алыкулов Гулжигит КПЛ-2020
Футбол
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Сегодня 11:10
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