Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии заболел коронавирусом

Его тут же отправили домой на лечение.

Жозе Фонте. Фото: Getty Images ©
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Сегодня 09:06
Защитник "Лилля" Жозе Фонте не поможет сборной Португалии в октябре. 36-летний португалец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому покинул расположение национальной команды. В составе сборной его заменит Домингуш Дуарте, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фонте является действующим чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

7 октября сборная Португалии сыграет товарищеский матч против Испании, а 11-го и 14-го в рамках Лиги наций встретится с Францией и Швецией соответственно.

Добавим, что 6 октября стало известно о положительном тесте на коронавирус у защитника сборной Казахстана и бельгийского "Беерсхота" Яна Вороговского.
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Футбол
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Сегодня 09:06
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