Партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии заболел коронавирусом

Защитник "Лилля" Жозе Фонте
не поможет сборной Португалии в октябре. 36-летний португалец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому покинул расположение национальной команды. В составе сборной его заменит Домингуш Дуарте, сообщает "Спорт-Экспресс
".
Фонте является действующим чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
7 октября сборная Португалии сыграет товарищеский матч против Испании, а 11-го и 14-го в рамках Лиги наций
встретится с Францией и Швецией соответственно.
Добавим, что 6 октября стало
известно о положительном тесте на коронавирус у защитника сборной Казахстана и бельгийского "Беерсхота" Яна Вороговского
.