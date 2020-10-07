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Новый тренер для "Астаны", календарь второй части КПЛ, настрой Билека и титульный бой Елеусинова

Главные события к утру.

Новый тренер для "Астаны", календарь второй части КПЛ, настрой Билека и титульный бой Елеусинова
Владимир Чебурин. Фото: Delfi.com ©
Новости спорта Футбол
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В футбольной "Астане" определились с основным кандидатом на пост главного тренера, ПФЛК опубликовала календарь игр второй части КПЛ, сборная Казахстана готовится к матчам Лиги наций, стриминговый сервис DAZN официально объявил о бое олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова. Эти и другие важные события в подборке главных новостей Vesi.kz.

1. Назван новый кандидат на пост главного тренера "Астаны".

2. Стало известно, когда "Астана" и "Кайрат" проведут второй матч между собой в рамках КПЛ.

3. Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек рассказал о подготовке к матчам Лиги наций против Албании и Беларуси.

4. Боксер Данияр Елеусинов в следующем бою поспорит за титул с бывшим чемпионом мира.

5. Бывший казахстанский тяжелоатлет и чемпион мира Илья Ильин получил медаль "Народная благодарность".

6. Казахстанский боксер Даулет Даукенов выиграл в Минске чемпионский пояс по версии WBA Asia.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Билек Михал Елеусинов Данияр Ильин Илья Астана ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК

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