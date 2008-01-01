Назван самый дорогой трансфер АПЛ в летнее трансферное окно

Переход немецкого полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси
" стал самым дорогим трансфером АПЛ
в летнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат
".
По данным британских СМИ, "Челси" заплатил 83 миллиона евро. На втором месте в списке самых дорогих переходов находится португалец Рубен Диаш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Бенфике" 71 миллион евро. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошелся "Челси" в 54 миллиона.
Отметим, что "Челси" пополнили сразу семь игроков, а клуб потратил
больше всех в АПЛ на трансферы.