Назван самый дорогой трансфер АПЛ в летнее трансферное окно

Футболист перешел в лондонский клуб.

Кай Хаверц. Фото: Eurosport.com
Новости спорта Футбол
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Сегодня 07:42
Переход немецкого полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси" стал самым дорогим трансфером АПЛ в летнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат". 

По данным британских СМИ, "Челси" заплатил 83 миллиона евро. На втором месте в списке самых дорогих переходов находится португалец Рубен Диаш, за которого "Манчестер Сити" заплатил "Бенфике" 71 миллион евро. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошелся "Челси" в 54 миллиона.

Отметим, что "Челси" пополнили сразу семь игроков, а клуб потратил больше всех в АПЛ на трансферы.
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АПЛ Челси Футбольные трансферы
Футбол
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Сегодня 07:42
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