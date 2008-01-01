Лучшему бомбардиру КПЛ-2020 не хватило одного матча до рекорда форварда "Кайрата"

Нападающий шымкентского "Ордабасы
" Жоао Пауло
остановился в шаге от повторения рекорда бывшего игрока "Кайрата
" Жерара Гоу. Бразилец забивал семь матчей КПЛ
подряд, но на восьмом серия оборвалась, сообщает KazFootball.kz
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Рекорд КПЛ по этому показателю Гоу установил в 2016 году. Он забивал в восьми играх подряд, записав на свой счет 10 голов.
Жоао Паулу забивал в семи играх и вышел по этому показателю на второе место, которое он делит с экс-игроком "Актобе" из сборной Армении Маркосом Пиззели.
Еще четыре игрока - Арсен Тлехугов, Виктор Зубарев, Олег Литвиненко и Магомед Кубиев - забивали шесть матчей подряд.
После 12 туров КПЛ "Ордабасы", набрав 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице.