Лучшему бомбардиру КПЛ-2020 не хватило одного матча до рекорда форварда "Кайрата"

Легионер выступает за "Ордабасы".

Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 14:31
Нападающий шымкентского "Ордабасы" Жоао Пауло остановился в шаге от повторения рекорда бывшего игрока "Кайрата" Жерара Гоу. Бразилец забивал семь матчей КПЛ подряд, но на восьмом серия оборвалась, сообщает KazFootball.kz.

Рекорд КПЛ по этому показателю Гоу установил в 2016 году. Он забивал в восьми играх подряд, записав на свой счет 10 голов.

Жоао Паулу забивал в семи играх и вышел по этому показателю на второе место, которое он делит с экс-игроком "Актобе" из сборной Армении Маркосом Пиззели. 

Еще четыре игрока - Арсен Тлехугов, Виктор Зубарев, Олег Литвиненко и Магомед Кубиев - забивали шесть матчей подряд.

После 12 туров КПЛ "Ордабасы", набрав 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. 
Метки:
КПЛ-2020 Ордабасы ФК Кайрат ФК
Футбол
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Сегодня 14:31
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