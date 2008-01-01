У Вороговского коронавирус. Сборная Казахстана нашла ему замену на матчи Лиги наций

Из резервного списка вызван защитник "Тобола".

Ян Вороговский. Фото: Kff.kz ©
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Сегодня 13:05
Защитник бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский не сможет помочь сборной Казахстана в матчах Лиги наций против Албании и Беларуси из-за положительного теста на коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщается на официальном сайте КФФ, вместо Вороговского в состав сборной Казахстана вызван защитник костанайского "Тобола" Дмитрий Мирошниченко.

11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября - на выезде против Беларуси.

Отметим, что сборная Албании также потеряла несколько футболистов из-за коронавируса.
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Вороговский Ян Лига наций Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 13:05
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