У Вороговского коронавирус. Сборная Казахстана нашла ему замену на матчи Лиги наций

Защитник бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский
не сможет помочь сборной Казахстана в матчах Лиги наций
против Албании и Беларуси из-за положительного теста на коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Как сообщается на официальном сайте
КФФ, вместо Вороговского в состав сборной Казахстана вызван защитник костанайского "Тобола" Дмитрий Мирошниченко
.
11 октября сборная Казахстана
сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября - на выезде против Беларуси.
Отметим, что сборная Албании также потеряла
несколько футболистов из-за коронавируса.