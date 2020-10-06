Продажа игрока в английский клуб привела в ярость главного тренера "Атлетико"

Под занавес трансферного окна в Европе лондонский "Арсенал
" выкупил у мадридского "Атлетико
" полузащитника Томаса Партея
. Также в рамках сделки в аренду из Лондона в Мадрид отправился Лукас Торейра. Но состоявшаяся сделка привела в ярость главного тренера "матрасников" Диего Симеоне
, сообщает "Р-Спорт
".
"Арсенал" вел переговоры несколько недель, но Симеоне был уверен, что Партей останется и связывал с ними определенные тактические планы. Когда переговоры зашли в тупик, в заключительный день трансферного окна лондонцы просто заплатили сумму отступных в размере 50 миллионов евро.
Плюс на замену Партею "Арсенал" отдал в аренду "Атлетико" уругвайского полузащитника Лукаса Торейру. Как сообщили испанские СМИ, когда Симеоне узнал о переходе 27-летнего ганца, он пришел в ярость.
Отметим, что в сентябре состав "Атлетико" пополнил бывший форвард "Барселоны" Луис Суарес.