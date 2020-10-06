Продажа игрока в английский клуб привела в ярость главного тренера "Атлетико"

Британцы воспользовались пунктом об отступных.

Диего Симеоне. Фото: Getty Images ©
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Сегодня 10:45
Под занавес трансферного окна в Европе лондонский "Арсенал" выкупил у мадридского "Атлетико" полузащитника Томаса Партея. Также в рамках сделки в аренду из Лондона в Мадрид отправился Лукас Торейра. Но состоявшаяся сделка привела в ярость главного тренера "матрасников" Диего Симеоне, сообщает "Р-Спорт".

"Арсенал" вел переговоры несколько недель, но Симеоне был уверен, что Партей останется и связывал с ними определенные тактические планы. Когда переговоры зашли в тупик, в заключительный день трансферного окна лондонцы просто заплатили сумму отступных в размере 50 миллионов евро. 

Плюс на замену Партею "Арсенал" отдал в аренду "Атлетико" уругвайского полузащитника Лукаса Торейру. Как сообщили испанские СМИ, когда Симеоне узнал о переходе 27-летнего ганца, он пришел в ярость. 

Отметим, что в сентябре состав "Атлетико" пополнил бывший форвард "Барселоны" Луис Суарес. 
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Футбол
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Сегодня 10:45
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