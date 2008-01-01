Назван лидер по тратам на новых игроков в летнее трансферное окно

Лондонский "Челси
" потратил больше всех средств на новых игроков в летнее трансферное окно в Европе, которое закрылось 5 октября, сообщает "Чемпионат
".
Клуб Романа Абрамовича вложил 271 миллион евро в покупку семи игроков - это Кай Хаверц ("Байер", 80 миллионов), Тимо Вернер
("РБ Лейпциг", 53 миллиона), Бен Чилвелл ("Лестер", 50,2 миллиона), Хаким Зиеш ("Аякс", 40 миллионов) и Эдуард Менди ("Ренн", 24 миллиона), а также Маланг Сарр и Тьяго Силва перешли в качестве свободных агентов.
В списке лидеров также "Манчестер Сити
" (156,8 миллиона) и "Барселона
" (124 миллиона).