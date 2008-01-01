Назван лидер по тратам на новых игроков в летнее трансферное окно

В команду пришли семь новых футболистов.

Тимо Вернер. Фото: FootBoom.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 10:22
Лондонский "Челси" потратил больше всех средств на новых игроков в летнее трансферное окно в Европе, которое закрылось 5 октября, сообщает "Чемпионат".

Клуб Романа Абрамовича вложил 271 миллион евро в покупку семи игроков - это Кай Хаверц ("Байер", 80 миллионов), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", 53 миллиона), Бен Чилвелл ("Лестер", 50,2 миллиона), Хаким Зиеш ("Аякс", 40 миллионов) и Эдуард Менди ("Ренн", 24 миллиона), а также Маланг Сарр и Тьяго Силва перешли в качестве свободных агентов.

В списке лидеров также "Манчестер Сити" (156,8 миллиона) и "Барселона" (124 миллиона).
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Челси Манчестер Сити Барселона
Футбол
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Сегодня 10:22
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