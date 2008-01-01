"Здорово играл в защите". Заслуженный тренер России похвалил Зайнутдинова

Футболист сборной Казахстана забил дебютный гол за ЦСКА.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 09:54
Бывший наставник ЦСКА и один из самых титулованных тренеров России Валерий Газзаев включил футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в свою символическую сборную 10-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
 
Составляя свою версию символической сборной для "Чемпионат.com", специалист похвалил футболиста ЦСКА.

"Зайнутдинов провел отличный матч с "Уралом". Он вышел на позиции левого защитника, здорово играл в защите, но еще лучше подключался к атакам. Создавал остроту и забил гол", - сказал Газзаев.

Добавим, что ЦСКА обыграл "Урал" со счетом 2:0, а Зайнутдинов забил дебютный гол за "армейцев". После этой игры казахстанец вошел в несколько символических сборных по итогам тура.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол
0
Сегодня 09:54
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