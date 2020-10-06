"Здорово играл в защите". Заслуженный тренер России похвалил Зайнутдинова

Бывший наставник ЦСКА
и один из самых титулованных тренеров России Валерий Газзаев
включил футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
в свою символическую сборную 10-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Составляя свою версию символической сборной для "Чемпионат.com
", специалист похвалил футболиста ЦСКА.
"Зайнутдинов провел отличный матч с "Уралом". Он вышел на позиции левого защитника, здорово играл в защите, но еще лучше подключался к атакам. Создавал остроту и забил гол", - сказал Газзаев.
Добавим, что ЦСКА обыграл "Урал" со счетом 2:0, а Зайнутдинов забил дебютный гол за "армейцев". После этой игры казахстанец вошел
в несколько символических сборных по итогам тура.
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