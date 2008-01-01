"Барселона" хочет снизить зарплаты игрокам из-за убытков

"Барселона
" испытывает серьезные финансовые затруднения: по итогам завершившегося финансового года каталонцы зафиксировали убытки размером 97 миллионов евро. При этом в руководстве клуба убеждены, что ситуация вряд ли станет лучше, пишет "Чемпионат
".
Чтобы избежать трудностей, руководство "Барселоны" просит футболистов пойти на снижение заработных плат. Переговоры проводятся с помощью "неформальных точечных контактов". Также в клубе работают над продлением контрактов многих игроков.
Ранее стало известно, что расходы на зарплаты футболистов за 2019 год составили 545 миллионов евро.