Зайнутдинов вошел в символическую сборную тура РПЛ

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
, выступающий за московский ЦСКА
, попал в символическую сборную 10-го тура российской премьер-лиги
по версии Opta Sports, передает корреспондент Vesti.kz.
В 10-м туре Зайнутдинов отыграл за ЦСКА против "Урала" на позиции правого защитника. Казахстанец забил
свой дебютный гол за команду, а "армейцы" победили со счетом 2:0.
Помимо Зайнутдинова, в сборную попал его одноклубник Марио Фернандес. Также в символической команде оказались Александр Максименко, Алекс Крал (оба - "Спартак"), Иван Ордец, Даниил Лесовой и Владимир Грулев (все - "Динамо" М), Артур Юсупов и Антон Заболотный (оба - "Сочи"), Мурило ("Локомотив) и Алексей Ионов ("Ростов").
Ранее Зайнутдинов также попал
в сборную 10-го тура, но по версии WhoScored.com.