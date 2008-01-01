Зайнутдинов вошел в символическую сборную тура РПЛ

Раннее он был в списке лучших по версии другого статистического ресурса.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА ©
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Сегодня 08:18
Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, попал в символическую сборную 10-го тура российской премьер-лиги по версии Opta Sports, передает корреспондент Vesti.kz.

В 10-м туре Зайнутдинов отыграл за ЦСКА против "Урала" на позиции правого защитника. Казахстанец забил свой дебютный гол за команду, а "армейцы" победили со счетом 2:0.

Помимо Зайнутдинова, в сборную попал его одноклубник Марио Фернандес. Также в символической команде оказались Александр Максименко, Алекс Крал (оба - "Спартак"), Иван Ордец, Даниил Лесовой и Владимир Грулев (все - "Динамо" М), Артур Юсупов и Антон Заболотный (оба - "Сочи"), Мурило ("Локомотив) и Алексей Ионов ("Ростов").

Ранее Зайнутдинов также попал в сборную 10-го тура, но по версии WhoScored.com.
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ЦСКА Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 08:18
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