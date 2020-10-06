"Манчестер Юнайтед" купил 33-летнего Эдинсона Кавани в последний день трансферного окна

Английский "Манчестер Юнайтед
" подписал контракт с нападающим Эдинсоном Кавани
, сообщает "Р-Спорт
".
Контракт с 33-летним уругвайцем, который, присоединился к "МЮ" в статусе свободного агента, рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.
Как ранее сообщало издание Mirror, "Манчестер Юнайтед" ради перехода согласился выплатить уругвайцу подписной бонус в размере 20 миллионов фунтов и платить форварду 200 тысяч фунтов в неделю.
Кавани с 2013 года выступал за французский ПСЖ
. В составе парижского клуба форвард стал шестикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Кубка французской лиги. В общей сложности Кавани провел за команду 301 матч, забил 200 мячей. Ранее он выступал за итальянские "Наполи" и "Палермо", а также уругвайский "Данубио"
В прошлом сезоне Кавани проиграл конкуренцию Неймару, Килиану Мбаппе
и Мауро Икарди
. Этим летом уругвайца хотел купить мадридский "Атлетико", но сделка сорвалась, а "матрасники" в итоге подписали другого уругвайского форварда Луиса Суареса.