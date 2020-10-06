"Манчестер Юнайтед" купил 33-летнего Эдинсона Кавани в последний день трансферного окна

Сделку оформили буквально в последние минуты до закрытия окна.

Эдинсон Кавани. Фото: Readfootball.com ©
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Сегодня 07:45
Английский "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает "Р-Спорт".

Контракт с 33-летним уругвайцем, который, присоединился к "МЮ" в статусе свободного агента, рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на сезон.

Как ранее сообщало издание Mirror, "Манчестер Юнайтед" ради перехода согласился выплатить уругвайцу подписной бонус в размере 20 миллионов фунтов и платить форварду 200 тысяч фунтов в неделю.

Кавани с 2013 года выступал за французский ПСЖ. В составе парижского клуба форвард стал шестикратным чемпионом Франции, пятикратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Кубка французской лиги. В общей сложности Кавани провел за команду 301 матч, забил 200 мячей. Ранее он выступал за итальянские "Наполи" и "Палермо", а также уругвайский "Данубио"

В прошлом сезоне Кавани проиграл конкуренцию Неймару, Килиану Мбаппе и Мауро Икарди. Этим летом уругвайца хотел купить мадридский "Атлетико", но сделка сорвалась, а "матрасники" в итоге подписали другого уругвайского форварда Луиса Суареса.
Метки:
Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Сегодня 07:45
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