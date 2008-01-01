Испанский клуб объявил о трансфере футболиста молодежной сборной Казахстана

Он воспитанник карагандинского "Шахтера".

Дмитрий Бачек. Фото: ФК "Шахтер" ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 07:22
19-летний казахстанский футболист Дмитрий Бачек перешел в испанский клуб "Унион Депортиво Побленсе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом представитель третьего по силе дивизиона чемпионата Испании объявил на своей странице в социальных сетях. 

Бачек является воспитанником карагандинского "Шахтера". В конце 2019 года он покинул свой родной клуб и пытался перейти в европейскую команду. Он мог оказаться в хорватском "Хайдуке", интерес к нему проявлял и немецкий "Штутгарт".

"Побленсе" представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Основан в 1935 году. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в Примере.
Метки:
Шахтер ФК Футбольные трансферы
Футбол
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Сегодня 07:22
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