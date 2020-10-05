Три игрока "Каспия" после победы над "Астаной" попали в символическую сборную 12-го тура КПЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Три игрока "Каспия" после победы над "Астаной" попали в символическую сборную 12-го тура КПЛ

Еще пять игроков у "Тобола".

Три игрока "Каспия" после победы над "Астаной" попали в символическую сборную 12-го тура КПЛ
Фото: ФК "Каспий" ©
Новости спорта Футбол
0
ПФЛК назвала символическую сборную 12-го тура КПЛ. В ней оказались сразу три футболиста актауского "Каспия" сенсационно обыгравшего "Астану", передает корреспондент Vesti.kz.

Традиционно команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от партнера ПФЛК - компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вот как выглядит сборная 12-го тура:



Вратарь: Александр Заруцкий, "Кайсар";

В прошедшем туре голкипер кызылординской команды отбил 10 ударов, став лучшим по данному показателю среди всех коллег. Также он совершил один суперсейв и 4 раза эффективно сыграл на выходах из ворот. Индекс действий - 253.

Правый защитник: Дмитрий Мирошниченко, "Тобол";

Лучшим на этой позиции в 12-ом туре стал Дмитрий Мирошниченко. Дмитрий был активен на своей бровке, совершив 3 чистых отбора, 5 перехватов и 8 поборов. Также он отличился двумя точными передачами в штрафную и 70% выигранных единоборств. Индекс действий - 273.

Центральные защитники: Виктор Дмитренко, "Ордабасы"; Алекса Аманович, "Тобол";

Дмитренко отыграл очередной хороший матч. Он выиграл 71% всей борьбы, 3 раза эффективно отбирал мяч, а также совершил 8 перехватов и 7 подборов. Плюс ко всему Виктор спас свою команду от поражения, сравняв счет во втором тайме. Индекс действий - 288.

Надежная игра балканского защитника стала фундаментом победы над крепким "Жетысу". Аманович выиграл 9 из 12 единоборств (75% эффективности), два раза удачно вступал в отбор и совершил 7 перехватов. Индекс действий - 289.

Левый защитник: Максат Тайкенов, "Каспий";

Одним из открытий сезона можно назвать игру Максата Тайкенова. В игре с "Астаной" 23-летний Тайкенов помог своей команде добыть три очка, проявив трудолюбие и дисциплину. На счету игрока 90% точных передач, 5 чистых отборов, 9 перехватов и 8 подборов. Индекс действий - 304.

Правый полузащитник: Биллал Себаихи, "Каспий";

Французский хавбек стал одним из главных героев прошедшего тура. Себаихи помог своей команде обыграть соперника, забив красивый гол и оформив ассист. Он 4 раза классно обострял игру проникающими передачами, сделал 9 точных навеса в штрафную и 5 раз удачно применял свой дриблинг. Индекс действий - 351.

Опорный полузащитник: Джаба Канкава, "Тобол";

Канкава в прошедшем туре показал свой класс, здорово отработав и в обороне, и в атаке. У Джабы один из лучших показателей по совершенным подборам - 12 удачных попыток. Опытный игрок показал впечатляющую статистику по точности передач - 91% эффективности. Также он отличился забитым голом. Индекс действий - 281.

Левый полузащитник: Руслан Валиуллин, "Тобол";

Игровой прогресс Валиуллина на лицо. Руслан оправдывает доверие главного тренера, показывая хорошие результаты на левом фланге. В прошедшем туре он занес в свой актив 4 обводки, 4 перехвата и 10 подборов. В атаке он выиграл 9 из 10 единоборств. Индекс действий - 241.

Нападающие: Вагнер Лав, "Кайрат"; Сенин Себаи, "Тобол"; Максим Марусич, "Каспий";

Голевое чутье и класс звездный бразилец "Кайрата" проявил в матче с карагандинским "Шахтером". Вагнер Лав был активен и полезен около ворот соперника. Также он отличился красивым забитым голом, хлестким ударом отправив мяч точно под перекладину. Гол бразильца стал украшением тура. Индекс действий - 262.

Себаи после затяжной травмы постепенно набирает оптимальную форму. В прошедшем туре его умные перемещения в атаке позволили "Тоболу" одержать важную викторию. Африканец не забил, но отметился двумя голевыми передачами. Индекс действий - 229.

Победный гол Марусича в ворота столичной "Астаны" стал причиной громкой сенсации в туре. Максим был заряжен на полезные действия впереди и оправдал все надежды болельщиков актауской команды. Индекс действий - 266.

Добавим, что после 12 туров КПЛ в турнире уверенно лидирует алматинский "Кайрат", набравший 29 очков. "Астана" занимает второе место с 21-м очком, "Тобол" - третий. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Каспий Ордабасы ФК Тобол ФК Кайсар ФК Лав Вагнер Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:55
Футбол

Три игрока "Каспия" после победы над "Астаной" попали в символическую сборную 12-го тура КПЛ
Вчера
22:46
Футбол

"Астана" после разгрома от "Кайрата" решила судьбу Эшуорта
Вчера
22:22
Футбол

Воспитанник "Кайрата" подписал контракт с чемпионом Беларуси
Вчера
21:59
Футбол

Следующий соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял ряд игроков из-за коронавируса
Вчера
21:01
Футбол

Нападающий ПСЖ перешел в мюнхенскую "Баварию"
Вчера
20:42
Футбол

Экс-игрок "Кайрата" сделал дубль и принес победу участнику Лиги чемпионов
Вчера
18:56
Футбол

Соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял из-за травмы вратаря
Вчера
18:33
Футбол

Радакович не одинок. Интересная статистика разгрома "Кайратом" "Астаны"
Вчера
18:01
Футбол

Автобус с белорусской футбольной командой сбил лося
Вчера
17:22
Футбол

Все, "Кайрат" чемпион? Стали известны подробности продолжения КПЛ-2020
Вчера
17:11
Футбол

"Иногда все мы немного "Ливерпуль". Клуб Исламбека Куата потроллил чемпионов Англии
Вчера
16:36
Футбол

Зайнутдинов после дебютного гола за ЦСКА вошел в сборную тура РПЛ
Вчера
16:17
Футбол

Шедевр Турысбека и сольный проход "казахского Златана". Выбери лучший гол 6-го тура КПЛ
Вчера
14:32
Футбол

Провал Эшуорта, топ-игра Гуральски и завершение гонки. "Кайрат" не оставил шансов "Астане" и приблизился к титулу
Вчера
14:16
Футбол

Участника Лиги Европы от Казахстана выставили на торги
Вчера
13:57
Футбол

Футболистка сборной Казахстана перешла в клуб из Европы
Вчера
13:39
Футбол

Дубль "Кайрата" одержал первую победу в сезоне
Вчера
13:28
Футбол

Выстрел Вагнера под перекладину признан лучшим голом в 12-м туре КПЛ
Вчера
11:47
Футбол

Вагнер Лав в лучшей форме?! Как вылет из Лиги Европы поможет ветерану-новичку усилить "Кайрат"
Вчера
11:22
Футбол

"Хотел кумыс сделать". Болевой захват от Зайнутдинова в матче РПЛ взорвал соцсети
Вчера
10:10
Футбол

"Ливерпуль" повторил антирекорд "Арсенала" 67-летней давности
Вчера
09:41
Футбол

"Барселона" впервые потеряла очки при Кумане
Вчера
08:49
Футбол

"Худший день за два года". Тренер "Астаны" отреагировал на разгром от "Кайрата"
Вчера
08:35
Футбол

"Манчестер Юнайтед" проиграл с хоккейным счетом матч АПЛ с двумя дублями и удалением
Вчера
07:57
Футбол

"Ливерпуль" пропустил семь мячей и потерпел первое поражение в АПЛ
Вчера
07:35
Футбол

"Дали ответ всем недоброжелателям". Шпилевский высказался о разгроме "Астаны"
Вчера
07:16
Футбол

Казахстанский футболист дебютировал за кипрский клуб в матче с обидчиком "Кайсара" в Лиге Европы
4 октября
23:21
Футбол

"Беерсхот" без Вороговского пропустил пять мячей и проиграл участнику Лиги Европы
4 октября
22:24
Футбол

"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков
4 октября
21:50
Футбол

"Астана" за две минуты пропустила два гола от "Кайрата"
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика