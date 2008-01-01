"Астана" после разгрома от "Кайрата" решила судьбу Эшуорта

С чемпионством в КПЛ практически все ясно.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана" ©
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Сегодня 22:46
Тренер "Астаны" Пол Эшуорт вернулся к обязанностям исполнительного директора и больше не замещает обязанности главного тренера. Об этом написал журналист Айдын Кожахмет на странице Kozhakhmet_inside в инстаграм.

"Пол Эшуорт больше не исполняет обязанности главного тренера "Астаны". Он вернулся на свою прежнюю должность - исполнительного директора.
Но, полагаю, что и на ней он продержится недолго. Ведутся поиски нового тренера" - говорится в сообщении Кожахмета.

4 октября "Астана" со счетом 0:3 проиграла "Кайрату" в перенесенном матче 6-го тура КПЛ. Алматинцы благодаря своей победе на восемь очков оторвались от столичной команде и уверенно лидируют в чемпионате.

Добавим, что в межсезонье "Астану" возглавил чешский специалист Михал Билек, который покинул свой пост после вылета команды из Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности главного тренера стал исполнительный директор клуба Пол Эшуорт.


Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Эшуорт Пол
Футбол
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Сегодня 22:46
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