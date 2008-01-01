"Астана" после разгрома от "Кайрата" решила судьбу Эшуорта

Тренер "Астаны" Пол Эшуорт
вернулся к обязанностям исполнительного директора и больше не замещает обязанности главного тренера. Об этом написал журналист Айдын Кожахмет
на странице Kozhakhmet_inside
в инстаграм.
"Пол Эшуорт больше не исполняет обязанности главного тренера "Астаны". Он вернулся на свою прежнюю должность - исполнительного директора.
Но, полагаю, что и на ней он продержится недолго. Ведутся поиски нового тренера" - говорится в сообщении Кожахмета.
4 октября "Астана
" со счетом 0:3 проиграла
"Кайрату
" в перенесенном матче 6-го тура КПЛ
. Алматинцы благодаря своей победе на восемь очков оторвались от столичной команде и уверенно лидируют в чемпионате.
Добавим, что в межсезонье "Астану" возглавил чешский специалист Михал Билек
, который покинул свой пост после вылета команды из Лиги чемпионов. Исполняющим обязанности главного тренера стал исполнительный директор клуба Пол Эшуорт.