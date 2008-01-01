Воспитанник "Кайрата" подписал контракт с чемпионом Беларуси

Нападающий юношеский сборной Казахстана и воспитанник "Кайрата
" Савелий Глазунов
подписал контракт с белорусским клубом "Белшина", передает корреспондент Vesti.kz
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Глазунов родился 13 ноября 2000 года в Алматы. В 2018-м выступал за молодежную команду "Кайрата", затем поиграл во второй лиге за "Академию Онтустик-М". Этот год на правах аренды начал в сербской команде "Инджия", за которую забил гол и отдал три голевые передачи.
"Белшина" становилась чемпионом Беларуси в 2001 году, также брала "серебро" и "бронзу" чемпионата. В нынешнем сезоне "Белшина" после 25 туров идет на предпоследнем 15-м месте Высшей лиги.