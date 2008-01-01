Следующий соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял ряд игроков из-за коронавируса

Сборная Албании по футболу испытывает серьезные проблемы с составом перед матчем Лиги наций
против Казахстана. Из-за второй вспышки коронавируса, возникшей в Италии ряд албанских игроков не может приехать в расположение сборной, передает корреспондент Vesti.kz
.
Как сообщают албанские СМИ, из-за новой вспышки в сборную могут не доехать Этрит Бериша, Илбер Рамадани, Флориан Камбери, Линдон Селахи и Клаус Гьясула,
команды которых не разрешают им покидать Италию. При этом нападающий "Ювентуса" Джакомо Вриони
, надеется получит разрешение и присоединиться к команде.
Кроме того, проблемы со здоровьем возникли у основного вратаря Томаса Стракоши и защитника Иона Мерсиная. Вместо Стракошщи тренерский штаб уже вызвал Албана Ходжу и Гентиана Селмани.
Добавим, что матч сборных Казахстана
и Албании пройдет в Алматы 11 октября.