Следующий соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял ряд игроков из-за коронавируса

Футболистов просто не выпустили из страны.

Этрит Бериша. Фото: Ria.ru ©
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Сегодня 21:59
Сборная Албании по футболу испытывает серьезные проблемы с составом перед матчем Лиги наций против Казахстана. Из-за второй вспышки коронавируса, возникшей в Италии ряд албанских игроков не может приехать в расположение сборной, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщают албанские СМИ, из-за новой вспышки в сборную могут не доехать Этрит Бериша, Илбер Рамадани, Флориан Камбери, Линдон Селахи и Клаус Гьясула, команды которых не разрешают им покидать Италию. При этом нападающий "Ювентуса" Джакомо Вриони, надеется получит разрешение и присоединиться к команде. 

Кроме того, проблемы со здоровьем возникли у основного вратаря Томаса Стракоши и защитника Иона Мерсиная. Вместо Стракошщи тренерский штаб уже вызвал Албана Ходжу и Гентиана Селмани.

Добавим, что матч сборных Казахстана и Албании пройдет в Алматы 11 октября.
Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Албания
Футбол
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Сегодня 21:59
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