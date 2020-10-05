Нападающий ПСЖ перешел в мюнхенскую "Баварию"

Мюнхенская "Бавария
" на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с футболистами Эриком Шупо-Мотингом и Дугласом Костой, сообщает "Р-Спорт
".
Дуглас Коста
, который выступал за "Баварию" с 2015 по 2017 год, вернулся в мюнхенскую команду на правах аренды до конца нынешнего сезона. 30-летний бразильский полузащитник ранее провел за "Баварию" 77 официальных матчей, в которых забил 14 мячей.
Шупо-Мотинг
подписал с "Баварией" контракт сроком до 30 июня 2021 года. 31-летний нападающий сборной Камеруна пополнил состав мюнхенской команды на правах свободного агента. Шупо-Мотинг выступал за ПСЖ
с 2018 по 2020 год, до этого он один сезон провел в английском "Сток Сити", а в чемпионате Германии играл за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц" и "Шальке".
Отметим, что ПСЖ и "Бавария" играли в последнем финале Лиги чемпионов. С минимальным счетом победила немецкая команда.
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