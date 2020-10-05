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Нападающий ПСЖ перешел в мюнхенскую "Баварию"

Также немецкий гранд вернул бывшего полузащитника.

Нападающий ПСЖ перешел в мюнхенскую "Баварию"
Эрик Шупо-Мотинг. Фото: ФК "Бавария" ©
Новости спорта Футбол
0
Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с футболистами Эриком Шупо-Мотингом и Дугласом Костой, сообщает "Р-Спорт".

Дуглас Коста, который выступал за "Баварию" с 2015 по 2017 год, вернулся в мюнхенскую команду на правах аренды до конца нынешнего сезона. 30-летний бразильский полузащитник ранее провел за "Баварию" 77 официальных матчей, в которых забил 14 мячей. 

Шупо-Мотинг подписал с "Баварией" контракт сроком до 30 июня 2021 года. 31-летний нападающий сборной Камеруна пополнил состав мюнхенской команды на правах свободного агента. Шупо-Мотинг выступал за ПСЖ с 2018 по 2020 год, до этого он один сезон провел в английском "Сток Сити", а в чемпионате Германии играл за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц" и "Шальке".

Отметим, что ПСЖ и "Бавария" играли в последнем финале Лиги чемпионов. С минимальным счетом победила немецкая команда.

 

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Метки:
ПСЖ Бавария

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