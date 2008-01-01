Экс-игрок "Кайрата" сделал дубль и принес победу участнику Лиги чемпионов

"Ференцварош", благодаря дублю бывшего полузащитника алматинского "Кайрата
" Исаэла Барбозы
, одержал волевую победу в шестом туре чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша", передает корреспондент Vesti.kz
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Счет на четвертой минуте после розыгрыша углового открыл Жоау Нунеш. Отыграться "Ференцварош" смог в конце первого тайма. Исаэла вывели один на один с вратарем, и он не промахнулся. А в начале второго тайма бразилец оформил дубль. В итоге команда Сергея Реброва победила - 2:1.
"Ференцварош" набрал 10 очков в четырех матчах чемпионата Венгрии и занимает второе место. Лидирует "МОЛ Види", у которого 11 очков и на один матч больше.
В этом сезоне Исаэл помог "Ференцварошу" пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации чемпион Венгрии прошел шотландский "Селтик", а в раунде плей-офф - норвежский "Мольде".
Исаэл выступал за "Кайрат" с 2014 по 2018 год.