Экс-игрок "Кайрата" сделал дубль и принес победу участнику Лиги чемпионов

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
"Ференцварош", благодаря дублю бывшего полузащитника алматинского "Кайрата" Исаэла Барбозы, одержал волевую победу в шестом туре чемпионата Венгрии против "Академии Пушкаша", передает корреспондент Vesti.kz.
Счет на четвертой минуте после розыгрыша углового открыл Жоау Нунеш. Отыграться "Ференцварош" смог в конце первого тайма. Исаэла вывели один на один с вратарем, и он не промахнулся. А в начале второго тайма бразилец оформил дубль. В итоге команда Сергея Реброва победила - 2:1.
"Ференцварош" набрал 10 очков в четырех матчах чемпионата Венгрии и занимает второе место. Лидирует "МОЛ Види", у которого 11 очков и на один матч больше.
В этом сезоне Исаэл помог "Ференцварошу" пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации чемпион Венгрии прошел шотландский "Селтик", а в раунде плей-офф - норвежский "Мольде".
Исаэл выступал за "Кайрат" с 2014 по 2018 год.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне