Соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял из-за травмы вратаря

В составе сборной Беларуси по футболу, соперника Казахстана по Лиге наций
, произошли изменения, сообщает "Прессбол
".
Вместо получившего травму вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого
вызван его коллега по амплуа из брестского "Динамо" Сергей Игнатович
. Не приедет в сборную из-за травмы и хавбек тульского "Арсенала" Юрий Ковалев.
Сборные Беларуси и Казахстана сыграют 15 октября. В первом матче в Алматы сильнее оказалась
белорусская команда - 2:1.
В составе сборной Казахстана
на октябрьские игры Лиги наций также произошли
некоторые изменения.