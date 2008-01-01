Соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял из-за травмы вратаря

В распоряжении команды осталось 27 игроков.

Фото: Pressball.by ©
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Сегодня 18:56
В составе сборной Беларуси по футболу, соперника Казахстана по Лиге наций, произошли изменения, сообщает "Прессбол".

Вместо получившего травму вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого вызван его коллега по амплуа из брестского "Динамо" Сергей Игнатович. Не приедет в сборную из-за травмы и хавбек тульского "Арсенала" Юрий Ковалев.

Сборные Беларуси и Казахстана сыграют 15 октября. В первом матче в Алматы сильнее оказалась белорусская команда - 2:1.

В составе сборной Казахстана на октябрьские игры Лиги наций также произошли некоторые изменения. 
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Сегодня 18:56
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