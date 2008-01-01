Радакович не одинок. Интересная статистика разгрома "Кайратом" "Астаны"

Алматинский клуб разгромил действующего чемпиона.

Урош Радакович. Фото: ФК "Астана" ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 18:33
В перенесенном матче 6-го тура КПЛ между "Кайратом" и "Астаной" был забит автогол, ставший третьим в истории противостояния двух команд. Об этом и других интересных статистических данных сообщает KazFootball.kz.

Напомним, что "Кайрат" обыграл действующего чемпиона Казахстана со счетом 3:0. По голу забили Гульжигит Алыкулов и Айбол Абикен. Еще один в свои ворота отправил центральный защитник "Астаны" Урош Радакович.

Это третий автогол игрока "Астаны" в матчах против "Кайрата". Ранее автоголами отметились Танат Нусербаев и Юрий Логвиненко. Алматинские футболисты в свои ворота не забивали.

Вот еще несколько фактов о прошедшей игре:

- "Кайрат" впервые за три года обыграл "Астану" на домашнем поле со счетом 3:0. Три года назад алматинцы также забили три безответных мяча;

- "Кайрат" в третий раз обыграл "Астану" с крупным счетом: в 2017 и 2020 годах в Алматы со счетом 3:0, а также в 2016 году в Астане со счетом 4:1. На счету "Астаны" две крупные домашние победы: в 2011 году - 6:1 и в 2014 году - 5:1;

- "Астана" ни разу не выигрывала в Алматы с крупным счетом, но имеет больше побед, чем "Кайрат". В южной столице "Астана" одержала 8 побед против 5 домашних побед "Кайрата";

- победа "Кайрата" стала 10-й в истории их встреч в премьер-лиге. У "Астаны" в чемпионатах Казахстана 15 побед;

- в последних девяти матчах между данными командами, зафиксирована всего одна ничья.

Добавим, что после 12 туров КПЛ "Кайрат" лидирует в чемпионате, набрав 29 очков. "Астана" идет второй с 21 баллом.
Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020
Футбол
0
Сегодня 18:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»