Автобус с белорусской футбольной командой сбил лося

Никто из игроков не пострадал.

Фото: VK.com ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 18:01
Автобус с игроками белорусской футбольной команды "Слоним-2017" стал участником ДТП на одной из автотрасс, сообщает "Матч ТВ".

Клуб на своей странице VK сообщил, что футболисты возвращались с гостевого матча первого дивизиона против "Гранита", проигранного со счетом 0:1. На дороге недалеко от поселка Миловиды транспортное средство сбило лося.

Никто из футболистов не пострадал, у автобуса оказалось разбито лобовое стекло. Животное погибло на месте аварии.

"Слоним-2017" занимает 9-е место в первой белорусской лиге.
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Беларусь
Футбол
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Сегодня 18:01
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