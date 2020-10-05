"Иногда все мы немного "Ливерпуль". Клуб Исламбека Куата потроллил чемпионов Англии

Сильнейший клуб АПЛ установил антирекорд.

Фото: 24tv.ua ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 17:11
Английская Премьер-лига
Регулярный чемпионат
Астон Вилла - Ливерпуль 7:2

Турнирная таблица
Подмосковные "Химки", за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, в своих социальных сетях сравнили себя с английским "Ливерпулем", сообщает "Р-Спорт".

Накануне действующий чемпион Англии сенсационно проиграл "Астон Вилле" со счетом 2:7, пропустив семь мячей в одном матче впервые с 1963 года.

18 сентября "Химки" с аналогичным счетом (2:7) проиграли "Краснодару" во встрече восьмого тура российской премьер-лиги.

"Иногда мы все немного "Ливерпуль", - написал твиттер ФК "Химки".



В нынешнем сезоне "Химки" уже успели поменять главного тренера. В 10-м туре РПЛ команда проиграла "Локомотиву" - 1:2.
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Ливерпуль
Футбол
0
Сегодня 17:11
© 2008 - 2020 ТОО «EML»