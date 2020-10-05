"Иногда все мы немного "Ливерпуль". Клуб Исламбека Куата потроллил чемпионов Англии

Подмосковные "Химки
", за которые выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
, в своих социальных сетях сравнили себя с английским "Ливерпулем
", сообщает "Р-Спорт
".
Накануне действующий чемпион Англии сенсационно проиграл
"Астон Вилле" со счетом 2:7, пропустив семь мячей в одном матче впервые с 1963 года.
18 сентября "Химки" с аналогичным счетом (2:7) проиграли "Краснодару" во встрече восьмого тура российской премьер-лиги.
"Иногда мы все немного "Ливерпуль", - написал твиттер ФК "Химки".
В нынешнем сезоне "Химки" уже успели поменять главного тренера. В 10-м туре РПЛ команда проиграла
"Локомотиву" - 1:2.