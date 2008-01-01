Зайнутдинов после дебютного гола за ЦСКА вошел в сборную тура РПЛ

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов,
выступающий за московский ЦСКА
, вошел в сборную лучших игроков 10-го тура РПЛ по версии WhoScored.com
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Сборная тура определялась по итогам оценок футболистов после матчей. Так, Бахтиер Зайнутдинов вышел на игру против "Урала" на позиции правого защитника. Он забил
свой дебютный гол за "армейцев" и получил оценку 7,7. В сборную вошел еще один игрок ЦСКА - левый защитник Марио Фернандес.
Больше всего в сборную тура попало игроков московского "Динамо" - 3. По два футболиста имеют ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Сочи". Полностью сборная тура выглядит так:
Вратарь:
Александр Максименко ("Спартак").
Защитники:
Марио Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов (оба - ЦСКА), Ведран Чорлука ("Локомотив), Иван Ордец "(Динамо" М).
Полузащитники:
Антон Миранчук ("Локомотив"), Артур Юсупов ("Сочи"), Алекс Крал ("Спартак"), Даниил Лесовой ("Динамо" М).
Нападающие:
Антон Заболотный ("Сочи"), Владимир Грулев ("Динамо" М).
Добавим, что ЦСКА обыграл "Урал" в меньшинстве со счетом 2:0. После десяти туров "армейцы" занимают третье место в РПЛ с 19 очками.