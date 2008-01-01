Команды Кенесова и Оразова не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

Голов в прошедшем матчи болельщики так и не дождались.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск" ©
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СКА-Хабаровск - Чайка Пс 0:0
В матче 13-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск", за который выступает казахстанский футболист Арман Кенесов, не смог победить "Чайку" из Песчанокопского, за которую с недавнего времени выступает нападающий молодежной сборной РК Рамазан Оразов. Набранное очко позволило "Чайке" подняться в десятку чемпионата, а вот "СКА-Хабаровск" занимает 12-е место, передает корреспондент Vesti.kz.

Небольшим преимуществом владели хозяева поля - они нанесли больше ударов, но так и не смогли забить. Арман Кенесов вышел в стартовом составе "СКА-Хабаровска", а в перерыве был заменен на Даниила Иванкова. 

А вот Рамазан Оразов не попал даже в заявку "Чайки". Он получил травму, из-за которой не сможет помочь молодежной сборной Казахстана в матчах отбора к Евро-2021.

"Чайка" с 19-ю очками поднялась на девятое место в турнирной таблице, "СКА-Хабаровск" на 12-е.
Метки:
Оразов Рамазан Кенесов Арман
Футбол
0
Сегодня 15:06
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