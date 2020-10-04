Команды Кенесова и Оразова не смогли выявить победителя в матче ФНЛ

В матче 13-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск", за который выступает казахстанский футболист Арман Кенесов
, не смог победить "Чайку" из Песчанокопского, за которую с недавнего времени выступает нападающий молодежной сборной РК Рамазан Оразов
. Набранное очко позволило "Чайке" подняться в десятку чемпионата, а вот "СКА-Хабаровск" занимает 12-е место, передает корреспондент Vesti.kz
.
Небольшим преимуществом владели хозяева поля - они нанесли больше ударов, но так и не смогли забить. Арман Кенесов вышел в стартовом составе "СКА-Хабаровска", а в перерыве был заменен на Даниила Иванкова.
А вот Рамазан Оразов не попал даже в заявку "Чайки". Он получил
травму, из-за которой не сможет помочь молодежной сборной Казахстана в матчах отбора к Евро-2021.
"Чайка" с 19-ю очками поднялась на девятое место в турнирной таблице, "СКА-Хабаровск" на 12-е.
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