Нападающий российского клуба не поможет молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро

Его и еще двух футболистов заменили на других.

Рамазан Оразов. Фото: Kff.kz ©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 14:34
В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения перед матчами отборочного турнира к Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, из-за травм, в расположение сборной не смогли приехать нападающий российской команды ФНЛ "Чайка" Рамазан Оразов, Артем Попов из "Аксу" и Дамир Марат, выступающий за "Экибастуз".

Вместо них в заявку включены Султан Сагнаев из "Астаны" и Наурызбек Жагоров из "Экибастуза".

В рамках отбора к молодежному Евро-2020 сборная Казахстана 8 октября сыграет дома против сверстников из Северной Македонии, а 13 октября отправится на выезд против Испании. 
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Футбол
0
Сегодня 14:34
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