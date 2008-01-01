Нападающий российского клуба не поможет молодежной сборной Казахстана в отборе на Евро

В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения перед матчами отборочного турнира к Евро-2021 против Северной Македонии и Испании, передает корреспондент Vesti.kz
.
Так, из-за травм, в расположение сборной не смогли приехать нападающий российской команды ФНЛ "Чайка" Рамазан Оразов
, Артем Попов из "Аксу" и Дамир Марат, выступающий за "Экибастуз".
Вместо них в заявку включены Султан Сагнаев
из "Астаны" и Наурызбек Жагоров
из "Экибастуза".
В рамках отбора к молодежному Евро-2020 сборная Казахстана 8 октября сыграет дома против сверстников из Северной Македонии, а 13 октября отправится на выезд против Испании.