В "Кайрате" сделали заявление по поводу высказывания Боранбаева о смене руководства КФФ и ПФЛК

Оно появилось на официальном сайте клуба.

Кайрат Боранбаев. Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
6
4 октября 13:49
Алматинский "Кайрат" сделал официальное заявление, в котором опроверг новость о том, что президент клуба Кайрат Боранбаев хочет добиться отставки нынешнего руководства КФФ и ПФЛК, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Кайрат Боранбаев на праздновании юбилея ветерана "Кайрата" Сеильды Байшакова сказал о своем желании сменить руководство КФФ и ПФЛК. 

"Футбольный клуб "Кайрат" официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Просим представителей СМИ обращаться к пресс-службе клуба, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба. 
Метки:
Кайрат ФК Боранбаев Кайрат
Футбол
6
4 октября 13:49
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