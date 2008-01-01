В "Кайрате" сделали заявление по поводу высказывания Боранбаева о смене руководства КФФ и ПФЛК

Алматинский "Кайрат
" сделал официальное заявление, в котором опроверг новость о том, что президент клуба Кайрат Боранбаев
хочет добиться отставки нынешнего руководства КФФ и ПФЛК, передает корреспондент Vesti.kz
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Ранее в СМИ появилась
новость о том, что Кайрат Боранбаев на праздновании юбилея ветерана "Кайрата" Сеильды Байшакова сказал о своем желании сменить руководство КФФ и ПФЛК.
"Футбольный клуб "Кайрат" официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Просим представителей СМИ обращаться к пресс-службе клуба, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте
клуба.