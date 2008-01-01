На кону чемпионство? Прямая трансляция перенесенного матча КПЛ "Кайрат" - "Астана"

Двух претендентов на "золото" разделяют пять очков.

Фото: ФК "Кайрат" ©
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Сегодня 14:14
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 6
Кайрат - Астана

Турнирная таблица
4 октября на Центральном стадионе Алматы пройдет перенесенный матч 6-го тура КПЛ между "Кайратом" и "Астаной". Его результат может предопределить исход всей чемпионской гонки, передает корреспондент Vesti.kz

В данный момент после 11 сыгранных матчей "Кайрат" уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 26 очков. Действующий чемпион "Астана" идет на второй строчке, отставая на 5 баллов. 

В матчах перед личной встречей обе команды неожиданно потеряли очки. "Кайрат" не удержал победу на "Шахтером", сыграв вничью 1:1, а "Астана" и вовсе сенсационно проиграла одному из аутсайдеров сезона "Каспию" - 1:2.

Матч между "Кайратом" и "Астаной" начнется в 20:30 по времени Нур-Султана. 

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Астана"  >>>>>>
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Футбол
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Сегодня 14:14
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