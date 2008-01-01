На кону чемпионство? Прямая трансляция перенесенного матча КПЛ "Кайрат" - "Астана"

4 октября на Центральном стадионе Алматы пройдет перенесенный матч 6-го тура КПЛ
между "Кайратом
" и "Астаной
". Его результат может предопределить исход всей чемпионской гонки, передает корреспондент Vesti.kz
.
В данный момент после 11 сыгранных матчей "Кайрат" уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 26 очков. Действующий чемпион "Астана" идет на второй строчке, отставая на 5 баллов.
В матчах перед личной встречей обе команды неожиданно потеряли очки. "Кайрат" не удержал
победу на "Шахтером", сыграв вничью 1:1, а "Астана" и вовсе сенсационно проиграла
одному из аутсайдеров сезона "Каспию" - 1:2.
Матч между "Кайратом" и "Астаной" начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Астана" >>>>>>