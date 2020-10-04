Гол-красавец принес "Атырау" победу над главным конкурентом по первой лиге

В центральном матче первой лиги
"Атырау
" встречался со своими географическими соседями уральским "Акжайыком". Перед очной встречей обе команды шли без поражений - "Атырау" шел первым, уральцы отставали на два очка. Исход равного поединка решил гол-красавец армянского легионера "Атырау" Артака Дашяна, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом тайма обе команды играли осторожно и опасных моментов особо не было. Во втором тайме ситуация несильно изменилась. Наставник "Атырау" Арам Восканян
сделал ряд замен и они сыграли.
На 77-й минуте уральцы нарушили правила на фланге. К мячу подошел защитник "Атырау" из Бразилии Алекс Бруно
, вышедший на замену. Вместо навеса в штрафную он катнул мяч поперек поля, где набежавший Артак Дашян
, также появившийся со скамейки запасных, ударом в "девятку" открыл счет.
До финального свистка счет не изменился. "Атырау" в шести матчах набрал 16 очков и уверенно лидирует в своей группе. У "Акжайыка
" 11 очков и вторая позиция.
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