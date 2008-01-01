Кенесов против Оразова. Прямая трансляция матча ФНЛ между клубами двух казахстанских футболистов

Команды сыграют между собой в Хабаровске.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск" ©
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Сегодня 10:22
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СКА-Хабаровск - Чайка Пс
Два казахстанских футболиста выступающих в ФНЛ России Арман Кенесов и Рамазан Оразов в 13-м туре чемпионата сыграют, передает корреспондент Vesti.kz.

"СКА-Хабаровск" Кенесова будет принимать дома "Чайку" из Песчанокопского Оразова. Перед очным поединком "Чайка" с 18-ю очками занимает десятое место, "армейцы" отстают на два очка и занимают 12-ю позицию. 

Отметим, что оба казахстанских футболиста перешли в новые команды в летнее межсезонье.

Игра "СКА-Хабаровск" - "Чайка" начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Чайка" >>>>>>>
Метки:
Оразов Рамазан Кенесов Арман Казахстанцы за границей
Футбол
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Сегодня 10:22
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