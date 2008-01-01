"Был рикошет и я ударил". Зайнутдинов прокомментировал дебютный гол за ЦСКА

Гол казахстанца помог армейцам победить "Урал".

Фото: ФК ЦСКА ©
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Сегодня 07:43
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью клубному каналу ЦСКА прокомментировал свой первый гол за московскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Армейцы" в десятом туре РПЛ обыграли на выезде "Урал" со счетом 2:0. Во втором тайме счет открыл Зайнутдинов, а точку поставил Константин Марадишвили. При этом практически всю вторую половину игры ЦСКА играл в меньшинстве.

"Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, забили два гола, одержали победу, показали характер. Самое главное, что уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать и работать, не смотреть на таблицу, а от себя отталкиваться. На каждый матч нужно настраиваться только на победу" - сказал Зайнутдинов.



ЦСКА набрал 19 очков после 10 туров и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующих "Спартака" и "Зенита".

Бахтиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА в конце августа из "Ростова". 

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Премьер-лига России
Футбол
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Сегодня 07:43
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