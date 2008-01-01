Футболистка ЦСКА и сборной Казахстана показала огненные фото

Она предложила своим подписчикам выбрать самое удачное фото.

Юлия Мясникова. Фото со страницы спортсменки в Instagram
Новости спорта Футбол
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Сегодня 22:47
Казахстанская футболистка Юлия Мясникова, выступающая за женский ЦСКА из Москвы порадовала своих подписчиков в Instagram новыми красивыми фотографиями, передает корреспондент Vesti.kz.

27-летняя Мясникова выступала в Казахстане за  "Алма-КТЖ" и "БИИК-Казыгурт", а в 2019-м подписала контракт с ЦСКА. Она также является основным игроком сборной Казахстана.

Футболистка выложила три фотографии в боди и предложила выбрать подписчикам лучшую на их взгляд. 

Отметим, что в начале сентября помогла своей команде выиграть матч в чемпионате России. 
Метки:
Мясникова Юлия
Футбол
0
Сегодня 22:47
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