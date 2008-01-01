Футболистка ЦСКА и сборной Казахстана показала огненные фото

Казахстанская футболистка Юлия Мясникова
, выступающая за женский ЦСКА из Москвы порадовала своих подписчиков в Instagram новыми красивыми фотографиями, передает корреспондент Vesti.kz
.
27-летняя Мясникова выступала в Казахстане за "Алма-КТЖ" и "БИИК-Казыгурт", а в 2019-м подписала контракт с ЦСКА. Она также является основным игроком сборной Казахстана.
Футболистка выложила три фотографии в боди и предложила выбрать подписчикам лучшую на их взгляд.
Отметим, что в начале сентября помогла своей команде выиграть
матч в чемпионате России.