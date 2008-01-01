Лучшим игроком прошедшего сезона Лиги Европы признан футболист "Интера"

Миланский клуб проиграл в финальном матче "Севилье".

Ромелу Лукаку. Фото: Eurosport.com ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 20:33
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку был признан лучшим футболистом Лиги Европы по итогам прошлого сезона, несмотря на то, что миланцы не выиграли турнир, передает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче "Интер" уступил "Севилье" со счетом 2:3. Лукаку принял участие в 6 матчах прошлого розыгрыша Лиги Европы, забил 7 голов (2 - с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. Также 27-летний форвард один раз поразил собственные ворота.

О вручении награды Лукаку было объявлено в ходе сегодняшней жеребьевки группового этапа Лиги Европы. "Интеру" предстоит выступить в Лиге чемпионов, где его соперниками станут "Реал", "Шахтер" и "Боруссия" из Менхенгладбаха.
Метки:
Лига Европы Интер Севилья
Футбол
0
Сегодня 20:33
© 2008 - 2020 ТОО «EML»