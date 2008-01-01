"Тобол" обыграл "Жетысу" в 12-м туре КПЛ и сместил "Ордабасы" с третьего места в чемпионате

Костанайцы не проигрывают три матча подряд.

Фото ФК "Тобол" ©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Тобол - Жетысу 2:0

Голы: Канкава, 53 (1:0); Манзорро, 59 (2:0)

Турнирная таблица
Костанайский "Тобол" в 12-м туре КПЛ со счетом 2:0 обыграл "Жетысу". Эта победа позволила команде Григория Бабаяна подняться на третье место в чемпионате, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме ближе к тому, чтобы повести в счете были футболисты "Тобола". Но на последнем рубеже у "Жетысу" отлично играл Алмат Бекбаев

Во втором тайме темп игры ускорился и команды раскрылись. На 53-й минуте после паса Сенина Себаи Джаба Канкава попал в дальний угол после удара с 15 метров - 1:0. Спустя шесть минуте "Тобол" увеличил свое преимущество. После ошибки обороны Жереми Манзорро убежал  практически один на один с Бекбаевым и перебросил мяч через вратаря - 2:0.

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 20 очков в 11 играх и в плотную приблизился к "Астане", идущей на втором месте. Команды разделяет всего 1 балл. Лидирует с отрывом в пять очков алматинский "Кайрат".

Добавим, что ранее два матча 12 тура КПЛ завершились вничью. Выявить победителя не смогли "Кайсар" и "Окжетпес" (0:0 и "Ордабасы" с "Таразом" (1:1).
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