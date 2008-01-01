ЦСКА Зайнутдинова узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка группового этапа.

Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 18:28
По итогам жеребьевки групповой стадии Лиги Европы УЕФА московский ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, сыграет против загребского "Динамо", голландского "Фейеноорда" и австрийского "Вольфсберга", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

группа A: "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "ЧФР Клуж" (Румыния), ЦСКА (София, Болгария);

группа B: "Арсенал" (Англия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Молде" (Норвегия), "Дандолк" (Ирландия);

группа С: "Байер" (Германия), "Славия" (Прага, Чехия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Ницца" (Франция);

группа D: "Бенфика" (Португалия), "Стандард" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лех" (Польша);

группа E: ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция), "Гранада" (Испания), "Омония" (Кипр);

группа F: "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Нидерланды), "Риека" (Хорватия);

группа G: "Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия), АЕК (Греция), "Заря" (Украина);

группа H: "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Прага, Чехия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция);

группа I: "Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Сивасспор" (Турция);

группа J: "Тоттенхэм" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), ЛАСК (Австрия), "Антверпен" (Бельгия);

группа K: ЦСКА (Москва, Россия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Фейенорд" (Нидерланды), "Вольфсберг" (Австрия);

группа L: "Гент" (Бельгия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Слован" (Либерец, Чехия).

Казахстанским клубам дойти до групповой стадии не удалось.
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига Европы Сборная РК по футболу
Футбол
0
Сегодня 18:28
© 2008 - 2020 ТОО «EML»