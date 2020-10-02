ЦСКА Зайнутдинова узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

По итогам жеребьевки групповой стадии Лиги Европы
УЕФА московский ЦСКА
, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
, сыграет против загребского "Динамо", голландского "Фейеноорда" и австрийского "Вольфсберга", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
группа A:
"Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "ЧФР Клуж" (Румыния), ЦСКА (София, Болгария);
группа B:
"Арсенал" (Англия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Молде" (Норвегия), "Дандолк" (Ирландия);
группа С:
"Байер" (Германия), "Славия" (Прага, Чехия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Ницца" (Франция);
группа D:
"Бенфика" (Португалия), "Стандард" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лех" (Польша);
группа E:
ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция), "Гранада" (Испания), "Омония" (Кипр);
группа F:
"Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Нидерланды), "Риека" (Хорватия);
группа G:
"Брага" (Португалия), "Лестер" (Англия), АЕК (Греция), "Заря" (Украина);
группа H:
"Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Прага, Чехия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция);
группа I:
"Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Сивасспор" (Турция);
группа J:
"Тоттенхэм" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), ЛАСК (Австрия), "Антверпен" (Бельгия);
группа K: ЦСКА (Москва, Россия)
, "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Фейенорд" (Нидерланды), "Вольфсберг" (Австрия);
группа L:
"Гент" (Бельгия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Слован" (Либерец, Чехия).
Казахстанским клубам дойти до групповой стадии не удалось.
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